Jerome JEROME KHORKOFF (KHORKOFF)

Bonjour,

À travers mon expérience de plus de 20 ans dans l'automobile, j'ai pu, lors de mes différentes missions, analyser tous les métiers d'une concession.

Cela m'a également apporté des compétences complémentaires en management, gestion d'entreprise, formation et organisation.

Réellement passionné par ce métier en constante mutation, mes différentes compétences ainsi que ma motivation sauront surement vous intéresser.

Je reste à votre disposition afin d'en parler plus précisément.

Jérôme KHORKOFF

06.07.53.38.57



Mes compétences :

Persévérant

Management

Organisation

Communication

Formation

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Développement commercial