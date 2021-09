Jérôme LACOMBE

Après plus de 20 ans d'activité dans le domaine du bâtiment, j'ai acquis une bonne connaissance du marché de la construction sur le secteur Auvergne : entreprises générales, artisans, négociants, maîtres d'œuvres, maîtres d'ouvrages privés/publics.



Mes compétences commerciales :

Ventes aux professionnels du bâtiments

Négocier les contrats cadres régionaux

Prescription auprès des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre

Identifier les projets

Proposer des solutions et services

Assistance sur chantier, démonstrations de produits

Animation de salon

Prospections



Mes compétences administratives :

Tenue à jour du fichier client

Etablissement de devis

Remontées d'informations : clients/terrain/concurrence