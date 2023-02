Jérôme LALLOUETTE

De formation technique puis commerciale, mes différentes responsabilités m'ont donné l’opportunité de développer une approche maîtrisée des analyses stratégiques ainsi qu'un savoir faire fort dans les domaines commerciaux très variés que sont les acquisitions de nouveaux marchés, la gestion de portefeuilles client segmentés mais aussi la recherche de profitabilité sur des marchés hautement concurrentiels.



D'autre part, la conduite de projets automobiles et leurs industrialisations dans toute l’Europe ont contribué à me forger une approche résolument terrain et pragmatique du management dans des contextes culturels divers.



Mes compétences :

Allemand

Analyse stratégique

Anglais

Chinois

Contrôle de gestion

costing

Espagnol

Export

International

RSA

Communication

Chimie