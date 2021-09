Jerome LANGLAIS

15 ans d'expérience en communication et ressources humaines dans le secteur industriel.



Passionné et spontané, je cultive une double culture professionnelle en communication et ressources humaines, acquise au gré d'expériences opérationnelles et de management de projets et d'équipes.



Je crois aux rencontres et aux implications humaines, et je suis convaincu qu'il y a des capacités inconnues et inexploitées en chacun(e).



Mes compétences :

Communication

Éditorial

Energie

Formation

Nucléaire

Rédactionnel

Ressources humaines

Veille

Veille sociale