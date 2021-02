Je suis formateur , statut intérimaire, de transports marchandises et voyageurs, agrémenté salle fco et fimo marchandise, simulateur ediser et caces r389(chariot élévateur )cat:1,2,3,4,5. Membre du jury marchandises et voyageurs.

A la recherche d un emploi stable.



Mes compétences :

Formateur marchandises fco fimo salle et conduite

Formateur voyageurs titre pro

Formateur simulateur ediser

Formateur caces r389( 1,2,3,4,5)

Membre du jury marchandises et voyageurs

Formateur marchandises titre pro