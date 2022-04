Adjoint à la directrice sur les sites de Rilhac Rancon (87) et Sainte Feyre (23), je participe à l'élaboration des plannings et à l'optimisation des moyens humains et matériels.

Je participe également à la bonne marche managériale et commerciale des 2 sites.



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Logistique

Audit

Sécurité

Informatique