Guillaume DUVAL

Passionné par l'organisation de projets, la compréhension des systèmes et les relations humaines, j'ai naturellement orienté mes études et ma carrière pour intégrer ces composantes et m'épanouir dans ma vie active.

Aujourd'hui en tant que Responsable Projets, j'ai à cœur de réaliser des projets aboutis et adaptés, en fédérant l'ensemble des ressources nécessaires. J'ai pour objectif une réalisation de qualité, qui puisse être au plus proche du besoin client tout en profitant à mon entreprise et au besoin d'amélioration de ses solutions, indispensable à une activité pérenne.



Je considère l'équilibre Travail / Vie privée comme une chose de première importance, dans l'intérêt de ma vie personnelle comme de mon engagement professionnel, dont les réussites sont directement liées.



Mes compétences :

Conception

Chaudronnerie

Chef de projet

Esprit analytique