Marie-Claude DUPORT

Trajet personnel et parcours professionnel sont intimement liés.

Ils ont mis en évidence que l’élément humain est la clef stratégique de toute organisation.

J’accompagne l’entreprise et ses dirigeants depuis 25 ans :

J’ai d’abord approché l’entreprise par le biais de mon activité d’auditrice en grand cabinet (entreprises clientes ONET, UGC, Crédit Agricole, Banque Martin Maurel,...), puis en tant qu’expert-comptable libérale, et donc chef d’entreprise, à Marseille. Cela m’a permis d’avoir une bonne connaissance des organisations par taille et par domaine d’activités et de travailler en équipe.

En 2009, une spécialisation en RH et Gestion des compétences m’a permis de valider et de compléter ma formation et mon expérience de la gestion des Hommes.

En 2012 et 2013, j'ai poursuivi ce chemin en me formant au coaching auprès de l'Académie du Coaching et au MBTI.

Que ce soit dans le coaching ou la formation, c’est l'intérêt porté à l'autre et la volonté de transmettre qui m’animent.





Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Droit

Gestion des compétences

Ressources humaines

MBTI