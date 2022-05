Patrice DUPORT

Actuellement j'occupe la fonction de d'ingénieur d'étude en microscopie depuis 2 ans à limoges.



Je suis en relation avec les enseignants, étudiants et chercheurs, ma fonction est résumé en ces quelques points:



- La réalisation d'études de matériaux en microscopie à balayage (-préparation et analyse)



- L'enseignement et la formation en microscopie



- La maintenance d'un parc d'appareil



- La participation à des projets de recherches (analyse en microcopie)



- Participation à des Travaux Pratique en analyse thermique



- Participation en formation continue



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Ceramiques

Conduite de projets

Extrusion

Frittage

matériaux

Matériaux Céramiques

Mise en forme

Polyvalent

Procédés industriels

RIGOUREUX

SPS