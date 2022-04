Benoît RUFINO

Madame, Monsieur, bonjour.

J'exerce depuis 7ans une activité de R&D et support technique industriel dans le domaine de l'émaillage décoratif ou fonctionnel du verre plat. Ce poste requiert des compétences techniques spécifiques ainsi que managériales, dans un contexte international. En effet, des collaborations multiples sont établies avec des fournisseurs ou d'autres centres R&D du monde entier. Enfin , j'assure différentes missions auprès d'une vingtaine d'usines impliquées dans cette activité d'émaillage (suivi du déploiement industriel de nouveaux produits, formation, audit, support technique en cas de réclamation ou autre crise qualité)

Avant d'entrer dans le groupe Saint-Gobain en 2012, j'ai participé à plusieurs programmes de recherche appliquée dans des partenariats de type groupes industriels (SNPE Matériaux Energétiques, Snecma PS, CEA) / laboratoires académiques. Ces expériences m'ont permis d'acquérir les compétences et savoir-faire suivants :

- Six ans de veille technologique dans le domaine des nanomatériaux (nanopoudres), trois ans dans celui des composites à matrice céramique.

- Valorisation de matériaux énergétiques dédiés à la propulsion aérospatiale, développement de matériaux céramiques dédiés à l'aéronautique et au nucléaire.

- Expertise en techniques d'élaboration et caractérisation des matériaux cités précédemment.



Je suis très motivé par la recherche appliquée, l'innovation car elles définissent les enjeux stratégiques de l'entreprise. Si mon parcours professionnel vous intéresse, je vous invite à me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Nanomatériaux

Céramique

Caractérisation des matériaux

Management opérationnel