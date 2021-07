Jerome MICHEL

Membre du comité de direction depuis 2003 au sein du Groupe Tranchant, je possède une solide expérience de l'exploitation des Casinos.Actuellement responsable du secteur des machines à sous je suis en charge de l'animation, du contrôle et de lencadrement et du management des équipes (20 personnes environ).

En collaboration avec le Directeur de l'établissement, je définis la politique et la stratégie commerciale par la mise en place dactions opérationnelles sur le terrain en vue de développer la fréquentation du site et de fidéliser la clientèle.

Manager opérationnel et de terrain, je suis le garant de la meilleure qualité de l'ensemble des prestations proposées au sein du Casino que je mesure en allant directement à la rencontre de la clientèle.

Je participe à la mise en place des budgets et je mets en œuvre une démarche qualité, sécurité.



Mes compétences :

Marketing des services