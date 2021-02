Jérôme MICHELET

Expertise en Action de l'Etat en Mer, sécurité et sûreté maritime, missions sur le terrain.



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Autonomie et Responsabilité

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



Mes compétences métier.



- Direction d'équipe :

Sens stratégique ; management par coaching.

Direction déquipes multi-métiers et multinationales jusquà 100 personnes.



- Conduite de laction :

Analyse, plans daction, organisation, coordination, logistique, gestion de crise.



- Commercial :

Master dAdministration des Entreprises. Contact avec les administrations maritimes.



- Ingénieur généraliste :

Expérience Sécurité, HSCT, Qualité. Expérience secteurs Naval et Télécom.



- Langues :

Trilingue anglais italien (diplômé de Cambridge et de Rome).



- Mobilité nationale et internationale :

Expérience USA, Italie, Djibouti, Bahreïn, La Réunion.



Mes compétences :

International

Rigoureux

Management

Innovation

Analyse

Adaptation

Management d'équipe