Philippe EGELÉ

Officier de marine, avec un diplôme d'ingénieur, une école de spécialisation et l'école de guerre, j'ai 18 années d'embarquement, j'ai commandé 2 navires de combat.



Au travers de mes divers postes, j'ai acquis une solide expérience opérationnelle, mais aussi une culture RH (gestion, administration, recrutement et formation) certaine.



Avec sept grands carénages dans des chantiers militaires comme civils, j'ai pu me confronter à ces périodes trépidantes à tous les niveaux, de chef de service à commandant. Cela a impliqué le management des équipages (jusqu'à 200 personnes), et des prises de décisions impactant des budgets de plusieurs millions d'euros, avec des engagements forts dans les domaines BtoB et HSE.



Mes trois postes de direction (commandement) ont été des périodes de responsabilité directe dans la gestion du personnel, avec le suivi des carrières de tout le personnel, les sélections, la notation, les inscriptions aux cours et leur préparation. Extrêmement enrichissante, c'est aussi une expérience de relations humaines hors du commun, conduites parfois dans des situations intenses de crise.



Enfin, par mes dernières fonctions, j'ai appris à travailler régulièrement en inter-administrations, et je possède une bonne pratique de la gestion de crise en interministériel..



40 pays visités, une ouverture sur le monde incomparable, tempêtes et cyclone, chaleurs intenses et froids polaires, actions humanitaires, lutte contre le narco trafic, sauvetages, missions de police des pêches et de protection d'espèces ont émaillé 28 ans de service.



Aujourd'hui je suis en charge du traitement et de la diffusion de l'information nautique, de la mise à jour des documents liés (cartes, ouvrages...) pour les côtes françaises métropolitaines.



50 ans, je vis en Bretagne et j'adore la mer, sous le soleil comme tempétueuse.



Mes compétences :

Relations Publiques - presse

Conduite de chantier de carénage

Management opérationnel

Direction de projet

Administration - gestion

Relations Internationales

Soutien export

Formation instruction

Gestion de crise

Conduite du changement