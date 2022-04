Fredy MATILA

Officier supérieur de la marine durant 24 années, je me suis reconverti dans le domaine de la sûreté maritime via la société KSI.



Domicilié à Brest, je poursuis une nouvelle carrière dans ce domaine en pleine évolution.



De part la dimension internationale de la société qui m'emploie, je suis amené à me déplacer en métropole, en outremer et à l'étranger pour démarcher, effectuer des audits, des expertises, des études et/ou conseiller des dirigeants.



Mes compétences :

Neutralisation d'engins explosifs

Plongée sous-marine

Domaine Maritime

Chef de projet

Travaux sous marins

RH

Management

NAVIGATION

OFFSHORE

Motivation