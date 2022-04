Heiko DETHIER

Le management des risques est au cœur de la stratégie de l’entreprise.

Le risque terroriste et la problématique des bagages abandonnés en particulier, inhérent à toute entreprise, quel que soit son domaine d’activité, représentent une menace majeure dans le contexte géopolitique actuel.



Vous êtes la cible, votre clientèle est la cible, votre image est la cible



Démocratisée sur Internet par la diffusion de documents capacitaires et d’endoctrinement, la mise en œuvre d’engins explosifs NRBC-E par des groupes subversifs radicaux, terroristes, criminels ou des insurrections, vise à diminuer les capacités des entreprises, altérer ses infrastructures, entraver sa liberté d'action commerciale, engendrer des situations de crise économique, ...



C’est pour vous permettre de poursuivre votre activité, d’assurer la sécurité de vos collaborateurs, de sauvegarder votre patrimoine économique et immobilier, de préserver votre image et votre réputation, que FAE vous propose des solutions sur-mesure de Formation, d’Assistance et d’Expertise humaine et technique.



Vous souhaitez renforcer les compétences de vos agents de sécurité, votre entreprise s’implante dans une zone sensible et vous tenez à sensibiliser vos collaborateurs sur la menace par engins explosifs NRBC-E, une coupure de votre activité commerciale entrainerait une perte d’exploitation conséquente, FAE dispose d’un éventail complet de modules de formations théoriques et pratiques pour répondre de façon adaptée aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.



Un défilé de mode, un salon international, une rencontre sportive ou bien le déplacement d’une personnalité politique ou économique ... sont des évènements qui attirent des publics divers et variés. Les personnels de FAE, tous d'anciens démineurs, sont mobilisés pour vous aider à appréhender ces risques, vous assister dans la gestion de ces évènements et vous préconiser les mesures nécessaires afin d’éviter qu’ils ne dégénèrent en une crise majeure.



Contactez-nous surArray



Mes compétences :

Gestion de crise

Audit

Prévention

Plongée

Formation

Conseil

Sécurité

anticipation

Planification