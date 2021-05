Christophe DESILLES

En mai 2008, après 18 années passées au service de l'Armée de l'Air, j'ai décidé, à l'âge de 37 ans, au grade de lieutenant-colonel, de quitter cette institution qui ne correspondait plus vraiment à mes aspirations. A l'issue de cette carrière militaire, je suis resté dans l'aéronautique au sein de la compagnie aérienne d'aviation d'affaires NETJETS et ce, jusqu'à l'été 2009.



A l'issue, et crise oblige, j'ai connu une période d'inactivité de 6 mois. Depuis janvier 2010, je suis toujours pilote d'aviation d'affaires, mais au service d'un homme d'affaires malais. D'abord aux commandes d'un Falcon 900B, je suis maintenant détenteur d'une qualification sur le dernier né de Dassault Aviation : le Falcon 7X.



Je suis directement joignable aux adresses dezfalcon@gmail.com



Mes compétences :

Aviation

Aéronautique