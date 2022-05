Olivier LEES-CANTEL

Après 22 ans d'une carrière exaltante de pilote de combat derrière moi, je relève un nouveau défi: la création d'entreprise.



En effet, après une vie aussi passionnante, aussi pleine, il me fallait trouver de nouveaux défis, un défi de responsabilité sociale, un défi de remise en question, un défi d'autonomie, un défi de réussite.



Après six mois d'activité, je suis satisfait de constater que le temps peut passer vite, même hors d'un cockpit d'avion de combat. Relever ce défi est particulièrement prenant et gratifiant, les satisfactions du chef d'entreprise compensant largement ses préoccupations.



Surtout, l'autonomie dont je dispose maintenant, alliée à ma responsabilité sociale sont d'incroyables moteurs pour avancer.



