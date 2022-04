Marc ETCHESSAHAR

Responsable des ventes a sociétés pour les 5 marques de Volkswagen Group France , en Aquitaine, Poitou Charentes, Limousin, Pays de Loire.

En appui du réseau de concessionnaires, j ai en charge le développement des ventes a professionnels (PME/PMI, parcs médium Fleet jusqu' a 100 véhicules ).

Je fixe les objectifs, organise les démarches commerciales, les plans de marketing/ communication, organise et cible la prospection

J'accompagne les forces de ventes sur le terrain afin de développer les parts de marché B to B en mettant en avant la diversité de nos 5 gammes (Vw/Audi/Seat/Skoda/Vw Utilitaires) et l ensemble de nos solutions de financement (LLD , crédit bail)

Pour tout projet d achat de véhicule professionnel ou personnel n hésitez pas a me contacter .

Je me tiens aussi à votre disposition pour analyser et optimiser votre parc actuel : (TCO ,TVS) et vous aider à faire de vos véhicules de société , un outil de management et de motivation.



Mes compétences :

Animation de réseau automobile

Organisation de la prospection

Financements de flottes automobiles et véhicules d

Management d équipes commerciales