Olivier LABATUT

Six années passées dans le domaine de la coopération et des relations internationales, notamment avec les pays du pourtour méditerranéen, m’ont permis de développer une bonne connaissance des spécificités propres aux pays partenaires, de leur organisation et de leurs attentes.



Les vingt années précédentes, embarquées sur divers types de bâtiments de combat, m’ont donné une large connaissance du monde maritime, en développant une bonne maîtrise des systèmes d’information, des senseurs et des systèmes d’armes de navires militaires variés.

Les dimensions logistiques et techniques me sont familières, ayant été un cœur des problématiques traitées durant ma période de commandement à la mer, puis comme chargé des escales en Méditerranée.



Mes compétences :

TCP/IP