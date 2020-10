Jérôme NICOLLE

Fort d'une importante expérience terrain, je dispose d'un savoir-faire et d'un savoir être en :

- Centralisation d'informations régionales nécessaires en développement d'une activité.

- Garantir et diffuser la bonne application de la politique commerciale de l'entreprise.

- Identifier les pistes de développement visant à accroitre le CA et les PDM d'une entreprise.

- Mener une veille concurrentielle, démarcher et convaincre un prospect.

- Formation et encadrement de futurs collaborateurs.

- Gestion et développement d'un réseau d'entreprises en franchise et/ou un réseau d'entreprises partenaires.



Mes compétences :

Formation

Amélioration de la productivité

Flexibilité

Encadrement

Autonomie commerciale