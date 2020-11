Je suis Jérôme PANCIERA, Coach Professionnel, formé au Montpellier Business School en management des organisations, Personal Branding Stratégist certifié et Maître Praticien PNL Certifié INLPTA .



J'accompagne les individus, les équipes et les organisations dans leurs projets professionnels.



J'utilise pour cela principalement l'Analyse Transactionnelle qui est une théorie qui décrit le fonctionnement des groupes que sont les entreprises, la personnalité des individus et la communication entre eux.

Elle permet un diagnostique fin de "ce qui se joue ici et maintenant" et permet de discerner les causes profondes des difficultés que les acteurs rencontre.



En plus de ses grilles de lecture pour la compréhension des systèmes, l'analyse transactionnelle propose des modalités d'intervention pour résoudre ses problèmes.



http://coachingpro-solidaire.fr/