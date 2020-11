Jérôme PATTE

> Expertise édition en création/maquette.



> Expertise en suivi artistique de documents type édition.



> Maîtrise des logiciels Adobe InDesign, Quark X-Press, Aldus PageMaker, Périgée, Adobe Photoshop et Adobe Illustrator



> Acquis professionnels en épreuve analogique et numérique ainsi qu’en montage et copie/plaque



> Mise en place et gestion de banque image online et offline



> Organisation des Processus Graphiques (fabrication, devis, planning)



> Étude de la qualité par le biais de la norme ISO 9002.



Mes compétences :

Mise en page