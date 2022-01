Jérôme POTTIER

M.POTTIER Jérôme

TROYES (10)

Né le 06/12/85 - 33 ans

E.mail : jerome10800@gmail.com





Formation et diplômes :



2011-2012 : Obtention du diplôme de CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) " Techniques Topographiques et Foncières " reconnu au niveau 3 de l'éducation nationale (formation professionnelle en alternance qui équivaut à un BTS Géomètre-Topographe).



Juin 2006 : BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau, option gestion des services d'eau et d'assainissement au Lycée Privé Sainte Maure (10) avec module Topographie.



Juin 2003 : Obtention du diplôme du Baccalauréat technologique STAE (Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement)



Expérience :



Janvier 2017 à aujourd'hui : Technicien Opérationnel-contrôleur voie maintenance et travaux chez SNCF RESEAU, chantiers du Grand Paris



Janvier 2008 janvier 2017 : 9 ans d'expérience au sein d'un cabinet de Géomètres-Experts en tant que Technicien-Géomètre polyvalent :

Dessinateur sur Autocad map 3D 2014 et Covadis 14



Mes compétences :

Energie éolienne

Foncier

Topographie

Rigueur