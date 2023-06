Jerome ROBERT

J3DMODDING est un studio de créations 3D spécialisé dans la modélisation de circuit automobile et de véhicule de course pour les professionnels du sport automobile. Nous sommes situés à Uzès / Alès (30 - Gard)



Mes compétences :



- Infographiste / Maquettiste 3D

- Maitrise de lanalyse des données et de la télémétrie de course

- Maitrise de la mécanique automobile

- Maitrise de plusieurs langages de programmation