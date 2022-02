Jérôme ROBERT

Auteur, éditeur.

Dirige éditions de l'Analogie (enseigne sciences & co), une agence-maison d'édition spécialisée dans la diffusion de la culture scientifique sous toutes ses formes (livres, multimédia, e-learning, audiovisuel, ...).



DIPLOMES

1989 Ingénieur - Ecole Polytechnique

1990 Ingénieur civil Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.



PARCOURS

1991-1996 Ingénieur d'études au Centre National d'Equipement - Gaz de France. Ingénierie de projets informatiques et industriels - Maîtrise d'ouvrage.

1996 Création des Editions de l'Analogie. Préparation de la première version du dictionnaire interactif des sciences et techniques.

1999 Lancement de "sciences-en-ligne, site Internet d'information scientifique".

2000 Lancement du cédérom « Dictionnaire interactif des sciences et techniques ». Auteur du projet, rédacteur en chef, maître d'œuvre éditorial et informatique.

2001-2002 Gaz de France Direction Négoce. Chargé d'affaires "Projet Electricité".

2004 édition du « Dictionnaire de physique et de chimie » publié chez Nathan.

2002-2005 Développement de l’activité d’agence de communication scientifique des Editions de l'Analogie.(OTUA, ESA, Education Nationale, Editions Atlas, ONERA, ARCELOR, VINCI,etc.).

2007 - Adoption de la nouvelle enseigne "sciences & co"

2008 - Administrateur Evandys Group.

2010 - Initiative de la célébration du centenaire de Paul Robert - organisation d'expositions et de conférences en France, Algérie, Suisse, Serbie.



DIVERS

Intérêt pour l’éducation, la médiation scientifique : membre du jury DSAA illustration médicale et scientifique - Ecole Estienne (2003 - 2011). Participation à la "science se livre" à Montréal (mission soutenu par le Ministère des Affaires étrangères). 2001.



Mes compétences :

Communication

Édition

Bravitude

Innovation