Jérôme ROULET

Vous souhaitez vendre votre bien sur le secteur de Poitiers et ses environs ?

Vous souhaitez acquérir une maison, un appartement ou une propriété ?

Alors je suis le partenaire qu’il vous faut !

Natif du pays de Gâtine et ayant toujours demeuré près de Poitiers, je connais parfaitement la région et ses projets. L’écoute, la disponibilité et la satisfaction sont les éléments moteurs de mon environnement professionnel depuis bientôt 20 ans.

Je vous propose mes services dans l’unique objectif de vendre votre bien ou de réaliser votre acquisition dans les meilleures conditions.

La puissance d’un réseau n’est rien sans un bon interlocuteur !

C’est pourquoi je mets à votre disposition, en plus de ma connaissance du marché local, la puissance des outils et la force du réseau CAPIFRANCE et de son portail Internet (plus de 1000 partenaires dans toute la France et à l’étranger).

Pour votre sécurité, tous nos compromis sont signés devant notaire et tous nos documents sont vérifiés par notre département juridique afin d’assurer votre protection.

Si vous recherchez l’efficacité et la sécurité pour votre transaction immobilière, contactez-moi et ensemble nous adopterons la meilleure stratégie pour réaliser votre projet



Mes compétences :

Formateur

Immobilier

Conseiller commercial

Management opérationnel

Environnement

Agent commercial

Pilotage