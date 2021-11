Jérôme THÉBERT

20 ans d'expérience dans les infrastructures informatiques: système, réseaux, stockage, opensource, voix et sécurité



Profil international en ayant passé plusieurs années au Royaume-Uni chez Schlumberger puis dans les services réseaux chez e-Qual dans un contexte de grand comptes industriels disposant d'une présence mondiale (Faurecia, Gemalto, Itron, Daher, Tarkett, ...) .



Actuellement directeur des opérations techniques chez OPENevents / Mediactive Network dans les services d'infrastructure IT (LAN/WLAN/WAN/Datacenter) pour de grands comptes industriels ou des lieux accueillant du public ( Maisons du Monde, Sodebo, Groupe LDC, Viparis, GL Events, ...)



o Domaines de compétence

- Encadrement déquipe

- Recrutement

- Responsable opérationnel de compte

- Gestion de projet dans un contexte international

- Exploitation informatique H24/7J

- Coordination de prestataires externes

- Automatisation d'exploitation informatique

- Rédaction de procédures techniques

- Audit d'architecture technique

- Avant-vente

- Gestion d'appel d'offre

- Expertise technique globale des infrastructures IT (Système, LAN/WLAN, WAN, Téléphonie, Stockage, Base de données, monde Opensource, QoS, sécurité)



o Compétences techniques

- Grosses infrastructure réseau LAN/WLAN avec des sites de plus de 300 switches et 1000 bornes Wifi avec différents constructeurs (HPE, Aruba, Cisco, Juniper, ...)

- Réseau WAN: routeurs Cisco/Juniper/Aruba, gestion de réseau MPLS/VPN/IPSEC/VXLAN, protocoles de routage (BGP/RIP/OSPF)

- Accès Internet multi-opérateur, solution de load-balancing BigIP de F5, BGP, IPv6

- Sécurité : Firewall Cisco ASa, Firewall Fortinet, Firewall Palo Alto, Sécurité Linux (iptables), VPN IPSEC/Wireguard/OpenVPN/SSL

- Systèmes d'exploitation: Windows, Linux (Debian/Red Hat/Ubuntu), Clusteur Linux, Unix (HP-UX/Solaris/AIX) Vmware

- Virtualisation: VMware, VMware VSAN, Hyper-v Storage Stage Direct (S2D), Linux KVM, Docker, HPE Simplivity

- Monde opensource: Linux, Apache/Nginx/haproxy, MySQL/Mariadb, Squid, Samba, Clustering et load-balancin, FreeRadius, Asterisk, OpenLDAP, Bacula, Fedora Directory Server, ...

- Supervision: Centreon, nagios, Zabbix, SNMP

- Automatisation: Ansible, Puppet

- Stockage : NAS (NetApp) / SAN (baie EMC/HPE, switch McData et Brocade), systèmes de fichiers distribués (GlusterFS, CEPH)

- bases de données : Oracle, Progress, MySQL, Mariadb, Sybase

- téléphonie et voix sur IP : H323, SIP, Quintum, Quescom, Asterisk, Opensips

- QoS : Ipanema, Streamcore, plate-forme démulation WAN

- scripting : shell, perl, python, powershell

- ITIL v3 Foundation