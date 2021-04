Jerome TRIN

Suite à un doctorat en physique, j'interviens et suis intervenu dans les domaines de la formation en entreprise ainsi qu' en formation initiale (IUT Mesures physiques), contrôle réglementaire (industrie, surtout CNPE EDF, médical, recherche), processus et organisation en entreprise. A ce stade de ma vie, je mets l'accent sur l'écoute, la compréhension des problèmes complexes, leur résolution et la mise en place de processus de travail. L'essentiel dans tout ce parcours résidant dans les échanges toujours enrichissants que je puis avoir avec mes différents interlocuteurs.



