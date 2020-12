Jerome VERDIER

20ans d'expérience dans l'agro industrie en ventes communication, marketing opérationnel et stratégique, de l'échelle régionale à mondiale.

Fonction actuelle: Responsable Mondial Unité Opérationnelle portefeuille produits semences de légumes. Mission: définir la stratégie marketing et les implications sur les investissements Recherche et Production et logistique. Riche expérience internationale avec exposition à des cultures et des façons de travailler très diverses - Inde, Chine,Europe, Amérique...fort leadership avec la capacité de fédérer des équipes autour de projets complexes - techniques ou organisationnels- et ayant un impact sur le moyen et long terme important sur les résultats et le positionnement de l'entreprise.Responsable de l'atteinte des objectifs de profit annuel (200+ k€ ) se traduisant par une forte implication sur les décisions opérationnelles (avancement nouveaux produits, gestion de la gamme, revue des demandes de vents et mise en place des plans de production) Management direct de 5 responsables portefeuille des 4 régions mondiales et préside l’equipe De direction (Recherche , Production, Qualité,Finance, Marrketing, IP)



