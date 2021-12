Jessica BENETEAU DE LA PRAIRIE

Au cours de mon évolution, je suis intervenue dans différentes entreprises centrées sur le service et le commerce pour y effectuer des tâches variées telles que prise de commandes, accueil physique des clients, ventes, mise à jour de fichier clientèle, suivi documentaires au sein de « Déclic » société de vente à distance, G&P Outlet factory à Miami fournisseur en cosmétique ainsi qu'à Gascogne société d'import-export. Ainsi, j’ai pu développer mon sens de l’initiative, de la communication ainsi qu'autonomie et rigueur en très peu de temps. Actuellement j'évolue dans l'univers du design.

Design Graphique: Conception de logo & refonte, conception d'affiche, identité visuelle, illustration, photographie, travail de l'image, retouche & montage photo, montage vidéo, captation vidéos et photos lors des prestations...

Communication web: stratégie et plan de communication,community management, newsletter, réseaux sociaux, supports de communication,

Prospection commerciale : création et mises à jours base de données clients, phoning, mailing, prise de rendez-vous, relances, événements réseaux...

Fiable et Sociable, je peux aussi bien m’intégrer au sein d’une équipe, que travailler seule.