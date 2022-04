Jessica HUEBER MAAS

Je suis titulaire d'un BTS professions immobilières et d'une Licence Pro. Métiers de l'immobilier de la faculté de droit de Strasbourg.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'opportunités afin de continuer à mettre en application mes acquis et envisager une carrière professionnelle épanouissante.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information.



Mes compétences :

Pack office

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Autocad

Thetrawin

Gestion immobilière

Gestion locative