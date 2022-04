Jessica JOSEPH - DIRECTEUR ARTISTIQUE

Je REFUSE tout démarchage commercial.



Contactez moi : jessicajoseph@orange.fr.

www.jessicajoseph.fr







Est ce que vous vous êtes posé l’une de ces 4 questions …



► Comment créer une bonne image de mon entreprise?

► Comment améliorer mes ventes en boutique et / ou sur le web?

► Comment rendre désirable mes produits ?

►Comment promouvoir mes services?

Comment je vous aide …



Je livre des projets créatifs dans les entreprises . Des entreprises comme Galeries Lafayette, Promod, Kiabi, sont tous des exemples.



Pourriez-vous bénéficier de mes conseils?



Qui suis je ?

La passion pour la création graphique et stylistique m’animent dans mon travail, j’aime relever de nouveaux défis créatifs pour améliorer l’image du client.

Je comprends les problématiques de ce secteur et je suis plus à même de les résoudre.

Actuellement, je suis à l’écoute de nouvelles opportunités car je souhaite apporter mon expertise dans le secteur publicitaire et signalétique.



Mes compétences :

Publicité

Design graphique

Illustration

Graphiste

Édition

Webmaster

WordPress

Macromedia Dreamweaver

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator