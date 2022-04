Jessica LABANNE

Internet pour se simplifier la vie c'est bien, savoir l'utiliser et comprendre ses enjeux, c'est mieux !



Ce que j'aime dans la médiation numérique, c'est de pouvoir communiquer mon enthousiasme pour les technologies, l'Internet et ses usages.



J'aime manipuler les machines et être en contact avec les humains, ce qui me parait mieux que l'inverse ;-p



Accompagner quelqu'un dans la découverte des possibilités de son ordinateur, lui apporter des réponses, l'amener à devenir autonome puis l'ouvrir vers de nouvelles perspectives, voilà ce qui m'anime.



Transformer les "voyageurs organisés du web" en explorateurs et en contributeurs, voilà mon objectif.



Mon profil est plus à jour sur https://www.linkedin.com/in/jessicalabanne/



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Internet

Accueil