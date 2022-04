Jessica LABANNE

Après plusieurs années à exercer mon métier en milieu hospitalier, dans le secteur de la pédiatrie (chirurgie, medecine et urgences), j'ai voulu élargir mon domaine de compétences. Depuis 4 ans, j'exerce mon activité chez un prestataire privé.



Je travaille en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires dans la mise en place et le suivi du traitement des patients à domicile.

J'organise mes journées de travail sur tout le secteur de la région centre en fonction des urgences et des disponibilités des patients, adultes et enfants.

J'ai acquis des compétences sur divers matériels médicaux du fait de la diversité de l'activité perfusion, nutrition, diabète qui sont mes domaines d'exercice.





Mes compétences :

Education

Accompagnement individuel

Analyse des besoins