Juriste depuis de nombreuses années, je suis dotée d'un esprit d'initiative et de rigueur au service du Cabinet et de sa clientèle.

Je peux gérer un dossier du début à sa fin (rendez-vous, rédaction des actes, suivi du dossier en lien avec les divers intervenants, facturation et gestion des règlements voir taxations)

J'ai également passé un certificat de délégué à la protection des données personnelles.

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge!