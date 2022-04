Jessica LAHCCEN

Forte de mon expérience dans le métier du téléphone, j’ai développé au cours de ces dernières années les valeurs inhérentes à ce métier : rigueur, fiabilité, pédagogie. Disponible et à l’écoute, je m’attache à diriger mon équipe avec enthousiasme et dynamisme.



Mes dernières expériences m’ont permis de m’attarder sur la mise en place de procédures et d’outils qualité afin d’améliorer sans cesse la qualité servie aux différentes équipes, et aux clients. La multitude de projets dont j’ai eu la gestion démontre une certaine capacité d’adaptabilité.



Si vous souhaitez en savoir davantage, c’est avec plaisir que je vous exposerais en détail mes compétences et motivations.



Mes compétences :

Gestion de l'humain

Voxco - Kiamo (logiciels d'appels sortants)

Sondages, interviews, appels mystère, écoute

Formation, accompagnement, montée en compétence

Gestions campagnes d'appels

Microsoft Office