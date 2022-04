Jessica LALANDE ÉP. MARTINEZ

Diplômée du Bac Pro Secrétariat avec mention , je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi dans le domaine du Secrétariat



L'un de mes stages a été effectué à la Mairie de Gy. J'ai ainsi pu, à cette occasion, créer le site internet de la ville de Gy sous cette adresse : mairie-gy.fr et à la participation de l'élaboration du bulletin municipal.



j'ai aussi travailler à la société Danh Tourisme dans laquelle j'ai pu saisir et mettre en forme des documents, l'utilisation d'outils bureautiques ainsi que des logiciels internes à l'entreprise, et modalités d'accueils.



Mon expérience se résume à celle de mon stage de 2 ans en tant que secrétaire administrative et d'1 mois en tant que secrétaire polyvalente.



Mon objectif est de me réaliser en épanouissant mes compétences, mes qualités de contact, d'organisation et ma capacité de travail qui serviront votre entreprise.



Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire qu'il vous conviendra de me proposer.



Mes compétences :

Informatique

Outlook

Word

Access

Power point

Publisher

Ciel compta

Ciel paie

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint