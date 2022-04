Jessica LANDRY

Vous m'avez retrouvée ! Bienvenue sur mon profil ! Je vous invite à découvrir mes outils marketing

Cinq années d'expérience en marketing dont trois en qualité de chef de produit, pour le compte d'un industriel de la métallurgie, me permettent de revêtir la double compétence marketing / communication. Intervenant sur trois axes majeurs : marketing stratégique, marketing mix et marketing opérationnel, je m'oriente aujourd'hui dans le domaine des composants électroniques pour l'industrie aéronautique. Mon objectif reste le même : satisfaction client et rentabilité des actions.





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Veille concurrentielle

Marketing mix

Benchmarking

Marketing stratégique

Conception

Négociation internationale