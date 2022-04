Jessica LE BADEZET

A la recherche active d'un emploi.



> 10 ans d'expérience en agence de communication

> Direction et conduite de projets sur des problématiques média et hors média

> Management : animation et encadrement d’équipes de 5 à 10 personnes

> Expertises : Communication interne / externe, presse, print, web, organisation d’événements, gestion de castings/shootings photo/tournage vidéo, community management



Mes compétences :

Stratégie de communication