Jessica LEBEUF

Diplômée en Master de langues étrangères appliquées, parcours sciences et techniques du commerce international à l´université Charles de Gaulle Lille III, je parle anglais et espagnol couramment.

J'aime évoluer dans un environnement international: j´ai effectué mon année de Master 1 l´université de Sciences Economiques de Séville. J´ai également réalisé plusieurs stages tout au long de mon cursus: en tant qu´assistante service client et support technique pendant 2 mois à York et gestionnaire des flux import-export chez un transitaire pour une durée totale de 9 mois.

La formation que j´ai suivie et mon expérience professionnelle m´ont permis d´acquérir et de développer mes compétences en langues, marketing, transport, finance dans divers secteurs tels que la distribution, l'agroalimentaire, la chimie,...



Mes compétences :

Transport

Douane import/export

Service client

Informatique

Export

Commerce international

Import

Langues étrangères