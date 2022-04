Jessica LIN-IZU-PANG

- Techniques et Organisationnelles

> Contrôle de gestion : Élaboration du budget, calcul des prévisions d’activité et objectifs de vente.

Analyse et interprétation des données (Bilan, Compte de résultat)

> Réalisation d’études de marché : Les meublés de tourisme

> Dossiers de création d’entreprises : Jet Boat & Société de services à la personne



- Linguistiques et Informatiques

Français : Langue maternelle

Anglais : Opérationnelle (TOEIC/TOEFL)

Allemand : Notions (WIDAF)

Chinois Mandarin : Notions



- Logiciels de bureautique – Photoshop - Sphinx - Internet