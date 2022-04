Jessica LORES

Je maitrise notament les techniques de vente grâce à mes 7 années d’expérience en tant que commerciale BtB. A cette occasion j’ai pu pratiquer différent type de vente : one shot, cycle court, moyen, long, fidélisation…

Mes principales compétences commerciales sont:

· Participer à la définition de la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise

· Définir un plan d'action commercial

· Etablir un plan de tournée (ciblage, prospection téléphonique et terrain, prise de RDV)

· Maitrise des techniques de vente (identification du besoin, réponse aux objections, signature en one shoot,...)

· Répondre aux appels d'offres (partie technique, financière, administrative DC1,DC2...)

· Mener des actions commerciales lors de manifestions/ évènementiels/forum / salon professionnel

· Organiser et gérer des participations aux salons, organiser des portes ouvertes et effectuer le suivi

· Interface avec la presse et médias pour le lancement de projets

· Relation avec les partenaires institutionnels et privés (CCI, UPV, Lexus, ...)

· Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements

· Organiser et suivre la formation des clients

· Utilisation des réseaux sociaux (viadéo)

· Connaissance des formalités export (Carnet ATA, certificat d'origine, liste de colisage)







Mes compétences :

Commercial

Comptabilité

Webmaster

Communication

Export

Référencement

Réseaux sociaux

Internet

Informatique

Prospection

Droit

Développement commercial

Formation

Nouvelles technologies

Pack office

EBP

Commerce B2B