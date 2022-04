Jessica MALGIERI

Après deux années de CPGE HEC, j'ai intégré la Montpellier Business School. Choix que j'ai fait afin de bénéficier d'une formation professionnalisante.

En effet, après avoir effectué une première année (L3) de tronc commun à Montpellier, le Programme Master Grande Ecole de l'ESC Montpellier m'a permis de partir étudier une année en Allemagne (Brême) afin d'y réaliser mon M1 tout en m'améliorant en langues vivantes (anglais et allemand).



Actuellement en année de césure, je suis en stage contrôle de gestion chez Bouygues immobilier pour une durée de 5 mois. Au préalable, j'ai réalisé un premier stage de 6 mois en audit financier.



Ces expériences m'ont confortées dans mon choix de m'orienter vers la finance, et plus particulièrement du contrôle de gestion.



Je souhaites réaliser ma dernière année d'ESC (M2) en alternance. Je suis donc à la recherche d'un poste en tant qu'apprentis contrôleur de gestion à compter de septembre 2015.

Rythme: 3 semaines entreprise / 1 semaine école.

Mobilité: France, Allemagne, Suisse.











Mes compétences :

Microsoft Excel

Ciel Compta

Adobe

Travail en équipe

Contrôle interne

Audit financier