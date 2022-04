Jessica MARTIN

Assistante de gestion indépendante, dirigeante de la société 7G : propose des services de gestion, secrétariat et appui administratif et commercial pour les entreprises.



Ma formation en management des entreprises me permet d'avoir une vision globale de l'entreprise : marketing, comptabilité, gestion financière, stratégie,Ressources Humaines, management des Hommes.



+ d'infos :

Master en gestion et conseil en management des entreprises (IAE Lyon 3)

Formation Consulting à l'Iseor (centre de recherche et d'expertise en management socio-économique, intervient dans les entreprises et organisations sur la méthode des coûts cachés, améliorant la qualité, l'efficience et l'implication du personnel)

DUT GEA



Outils bureautiques +++



Mes compétences :

Organisation

Management

Création d'entreprise

Conseil

Consultant

Gestion

Secrétariat