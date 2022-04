Jessica MARTINEZ

Spécialisée en droit public, gestion publique et droit des collectivités locales, j'occupe aujourd'hui en poste qui me permet d'allier le management d'une équipe (60 agents) et l'organisation des services.



La polyvalence de mon poste de DGS est le moyen pour moi de participer à la mise en œuvre du projet de la collectivité, de piloter la stratégie de gestion des ressources et de structurer la politique managériale.











Mes compétences :

Collectivités territoriales

Analyse financière

Maîtrise des risques

Finances publiques

Évaluation des politiques publiques

Contrôle de gestion. Audit

Droit public

Analyse fiscale

Diagnostic organisationnel et humain

Benchmarking

Communication de crise

Ressources humaines