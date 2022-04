Jessica MARTINS

J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon métier en maîtrise d'oeuvre, et en entreprise du bâtiment (GO et Menuiserie bois) essentiellement pour des projets de réhabilitations, constructions neuves en marchés publics.



Mes expériences m'ont permis de participer à toutes les étapes qui constitue un projet : états des lieux, études, conceptions, plans, documents techniques et administratifs, chiffrages, suivi de chantiers, réception des ouvrages...



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Réponse aux appels d'offres

Études quantitatives