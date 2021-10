Guillaume GRANGE

Formé à l'industrie de la plasturgie depuis 10 ans, je suis passé par un BEP, Bac pro, BTS Europlastic et enfin finir par effectuer un apprentissage d’ingénieur ISPA (Institut Supérieur de la Plasturgie d'Alençon) de trois années dans l'entreprise Plastic-Omnium Auto Inergy (leader mondial dans la fabrication de réservoir à carburant en matière plastique).

Durant mon apprentissage j'ai pu mettre en œuvre des chantiers d' amélioration continue telle que la TPM ou les 5S. J'ai aussi intégré un groupe projet travaillant sur la modification importante d'un réservoir entrainant des enjeux industriels conséquents parmi lesquels, l'intégration de nouveaux moyens de finitions.



Cette expérience dans le domaine du lean manufacturing m'as donnée l'envie de pousser plus encore mes connaissances dans ce nouveau domaine. C'est pour cette raison que j’effectue actuellement une spécialisation en lean management et amélioration continue en collaboration avec L'ECAM de Lyon et en alternance dans l'entreprise Legrand (leader mondial dans la fabrication d’appareillages résidentiel)







Mes compétences :

Total productive maintenance

5S

SMED

Moldflow

Office suite

Solidworks

Formation tutorat en plasturgie

Industrialisation