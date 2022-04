Jessica MASSON

Véritable interface entre l'annonceur et les fournisseurs, mon rôle consiste à assurer le suivi, et le bon déroulement des projets que nous mettons en place.



Mes fonctions :



- Prise de brief,

- Mise en place de plans de communication,

- Construction de plans média,

- Réalisation d'évènementiel,

- Relation avec les créatifs (brief, débrief...)

- Gestion des budgets et des délais

- Relation avec les fournisseurs (imprimeurs...)

- Suivi technique et commercial

- Réponse aux appels d'offres



Mes compétences :

Publicité

Communication

Marketing

Web

Gestion de projet