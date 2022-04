Titulaire d’un Master 2 Professionnel "Chimie Analytique et Instrumentation", j’ai acquis de solides connaissances dans la plupart des techniques analytiques actuelles.



Aujourd'hui, au travers de mes expériences professionnelles, je dispose de réelles compétences tant au niveau technique qu'au niveau relationnel. Je souhaiterais ainsi mettre ces compétences au service de votre entreprise. Mon projet professionnel est d’assumer un poste à responsabilités dans le domaine de la chimie analytique.



Actuellement, je suis ingénieur au sein de l'INPS et plus particulièrement chargée du développement analytique.



Intégrer un laboratoire pour qui innovation, solidarité et esprit d’équipe sont des valeurs essentielles, correspond tout à fait à ma vision pour un développement professionnel efficace.



Ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles, ma motivation, ma réactivité et ma détermination sauront être bénéfiques à votre laboratoire.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous remercie par avance de l’attention que vous accorderez à ma demande.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.





Jessica MASSON





COMPETENCES

- Chromatographie : HPLC, GC

- Spectrométrie de masse : Q, TQ, Trap, QTOF

- Spectrométrie : UV, Réfractométrie, Polarimétrie

- Gestion de l'activité (Encadrement, suivi objectifs...)

- Signataire des rapports d'essais

- Gestion d'un parc d'équipements

- Développement, optimisation et validation de méthodes analytiques

- Accréditation COFRAC

- Rédaction de documents en lien avec l’activité (instruction, note technique, anomalies, axes amélioration…)





Connaissances :

- ICP-MS, Spectrométrie d’Absorption et d’Emission Atomique (SAA, SEA)

- Electrophorèse Capillaire

- Fluorescence

- RMN

- Chromatographie en Fluide Supercritique

- Infra-Rouge, Raman

- Techniques Electrochimiques

- Diffraction des Rayons X

...



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

Validation méthodes analytiques

Chromatographie

Encadrement

Conduite de projet