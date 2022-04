Jessica MASSON

Titulaire d'un DEUG en Information-Communication, ainsi que d'une Licence Professionnelle en Management de Ressources Numériques, je suis désormais à la recherche d'opportunités pour enrichir mon insertion professionnelle. Grâce à l'obtention de ces diplômes, j'ai pu développer des compétences créatives, sociales et pratiques qui ont pu être mises à contribution lors de stages en milieu culturel.



Je suis particulièrement à l'aise avec l'outil numérique. Je suis également capable d'intervenir à la fois en interne et auprès du public (jeune et âgé), le tout avec aisance et motivation.

Je m'intéresse de près à ce que font les médiathèques et MJC, puisque je conçois le partage et l'entretien de la culture comme essentiel et passionnant.



ATOUTS :

- à l'écoute

- appliquée

- autonome

- conviviale

- créative

- diplomate

- dynamique

- efficace

- impliquée

- organisée

- ouverte d'esprit

- ponctuelle

- serviable







Mes compétences :

Adobe Dreamweaver CS5

Filemaker pro

Adobe Premiere Pro

PMB

Microsoft Excel

Adobe Flash CS5

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS5

Blender

Adobe Photoshop CS5

Mindmanager

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Aloès

Carthame